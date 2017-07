RHEDEN - Het Dorpshuis in Rheden heeft het plan een kleine kruidentuin met de meest gangbare kruiden aan te leggen. Het bijzondere van de kruidentuin is dat deze als kleinschalig project in samenwerking met de Siza wordt opgezet en dat iedereen die wat kruiden nodig heeft deze zelf kan plukken en meenemen. Voor dit project worden een paar vrijwilligers gezocht die hierover willen meedenken en meedoen.

Ansineke van Oosterom, tel. 026 - 4951321

ansinekevanoosterom@upcmail.nl