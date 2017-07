Beeld 'Andersom' wordt gerestaureerd

EERBEEK - Het bronzen beeld ‘Andersom’ bij De Bhoele in Eerbeek is donderdagochtend weggehaald. Het beeld krijgt een opknapbeurt. Kunstenares Monique Bosch en Bronsgieterij Stijlaart uit Tiel (foto) werken de komende weken aan de restauratie. Bosch: “Het beeld is iets scheef getrokken, oorzaak onbekend. En er is een scheur in gekomen. Dat wordt gemaakt en het beeld wordt opnieuw gepatineerd met een donkerbruine kleur”.

Het beeld genaamd ‘Andersom’ van Wilna Haffmans (1937) zijn twee sportende figuren. De bovenste figuur zit scheef en het laswerk is beschadigd. Mevrouw Haffner is inmiddels op leeftijd en kan dit niet meer zelf op zich nemen. Daarom is beeldend kunstenaar Monique Bosch er bij betrokken. De firma Bijvank Bouw knapt de stenen sokkel op. Er komt ook een naambordje bij het beeld. Het is nog niet bekend wanneer het beeld weer teruggeplaatst wordt. - Foto Lotte Bienias.