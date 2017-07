Slenteren over jaarmarkt

DIEREN - Hoewel de markt de laatste jaren wat compacter is dan voorheen, is de Jaarmarkt van VV Dieren nog steeds een evenement waar veel mensen op afkomen.

Slenteren over de markt, snuffelen in de kramen en veel bekenden tegenkomen om een praatje te maken. Het concept is bekend, de spullen die worden aangeboden zie je ook op allerhande andere markten in en braderieën in de regio en toch nemen duizenden mensen jaarlijks de moeite het evenement te bezoeken. Naast de kramen was er live-muziek, zaten de terrassen vol en konden mensen gratis een paar rondjes rijden op een Segway van Polysport. De kramen die stonden opgesteld op Diderna, het Callunaplein en de Wilhelminaweg waren allemaal bezet en naast handelaren maakten plaatselijke organisaties van de gelegenheid gebruik om aan promotie of fondsenwerving te doen. "Ach, het eigenlijk ieder jaar hetzelfde", vond een van de bezoekers. "En toch ga je ieder jaar weer, omdat je uiteindelijk toch altijd weer bekenden tegenkomt om een praatje te maken." De Jaarmarkt hoort al decennia lang bij de zomer in Dieren. - foto: Han Uenk