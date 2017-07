Het belang van de honingbij dringt door

HOENDERLOO - In het weekend vonden voor de vijfde keer de Landelijke Open Imkerijdagen plaats. Tijdens dit weekend stellen jaarlijks 250 imkers, individueel of in verenigingsverband, hun imkerij open om hun passie te delen met het brede publiek.Imkersvereniging Hoenderloo e.o. maakte daarbij dit jaar voor het eerst gebruik van het terrein van Imkerij BijDaan, de grootste beroepsimkerij van Nederland.

Ruim 150 belangstellenden bezochten de imkerij en lieten zich door de leden van de imkersvereniging alles vertellen over de hun bijzondere hobby. Er werd honing geproefd, bijenwaskaarsen gemaakt en menigeen nam een kijkje in een bijenkast. Velen raakte verwonderd over de fascinerende wereld van de honingbij en er waren zelfs enkele bezoekers die besloten volgend jaar deel te nemen aan de beginnerscursus bijenhouden, die de imkersvereniging jaarlijks organiseert. “Het is fantastisch om te zien hoe de belangstelling voor de honingbij de afgelopen jaren is gestegen en het is heel belangrijk om de mensen te informeren over het nut en de noodzaak van de bijenhouderij. Verbazingwekkend genoeg is honing voor veel mensen niets anders als zoet broodbeleg wat je in een potje in de supermarkt koopt. Het is enorm dankbaar werk om voorlichting te geven aan zulke mensen, er gaat een wereld voor ze open”

De honingbij heeft het in Nederland de laatste jaren niet makkelijk. Vooral in de winter sterven door onverklaarbare redenen vele bijenvolken en imkers klagen over het geringe voedselaanbod. Daarnaast is het aantal imkers in de afgelopen 25 jaar meer dan gehalveerd. Door de teloorgang van het aantal van deze bestuivende insecten komt de productie van een groot aantal van onze voedselgewassen in gevaar. “Er zal veel moeten gebeuren om het tij te keren” aldus beroepsimker Daan Ludwig “Wie bij wil dragen aan een grotere en gezondere bijenstand door imker te worden, wordt door onze imkersvereniging met open armen ontvangen op de beginnerscursus. Maar mensen kunnen ook zonder imker te worden een enorme bijdrage leveren aan een beter leefklimaat voor de honingbij. Plant bijvoorbeeld bij-vriendelijke planten in je tuin of zaai een braakliggend stukje grond in.”

De Open Imkerijdagen trokken naar schatting landelijk zo’n 30.000 bezoekers en vinden ook volgend jaar weer plaats tijdens het tweede weekend van juli. Wie meer wil weten over bijen en bijenhouden kan terecht op www.imkersvereniginghoenderloo.nl.