Brummen4Hope fietst dertig keer Alpe d’Huez

BRUMMEN – De mannen van team Brummen4Hope hebben in het kader van de actie Alpe d’HuZes samen dertig keer de Alpe d’Huez beklommen. Hierbij hebben zij geld opgehaald voor het KWF.

Brummen4Hope bestaat uit Karel Nieuwenhuis, Edwin Kleverwal, Peter Dwars, Wilfred Brom, Joris Knoppers, Marco Diekema en Jos de Kruijff. De mannen startten om 05.00 uur met de klim van de Alpe d’Huez. Gedurende de dag heeft iedereen de strijd geleverd met de berg en hebben alle mannen hun persoonlijke doel gehaald. Het was een fantastische belevenis en wat liggen verdriet en blijdschap soms ontzettend dicht bij elkaar.

In de aanloop naar deze grandioze finale hebben de mannen al verschillende acties gehouden om geld in te zamelen voor het goede doel. Zo hielden zij onder andere een benefietavond in Concordia en hielden zij met behulp van Sportclub Brummen en vv Oeken een lopathon. Ook was er een flessenactie en zijn er armbandjes verkocht. Zo heeft Brummen4Hope ruim 30.000 euro opgehaald voor het goede doel. De mannen zijn alle sponsoren, familie, vrienden en bekenden dankbaar voor hun hulp.

Bij de actie Alpe d’HuZes fietsen deelnemers tot maximaal zes keer de legendarische Alpe d’Huez op onder het motto ‘opgeven is geen optie’. Hiermee wordt zoveel mogelijk geld ingezameld voor de strijd tegen kanker. Met de opbrengst van de Alpe d’Huzes wordt wetenschappelijk onderzoek naar kanker ondersteund.