Afsluiting seizoen G-voetbal

LOENEN – De G-voetballers van vv Loenermark hebben hun eerste voetbalseizoen afgesloten. Ter ere van de laatste training op vrijdag 8 juni was er een wedstrijd georganiseerd: de G-voetballers tegen hun ouders, broers en zussen. Er was mooi weer, er was publiek en er waren enthousiaste en fanatieke spelers in beide partijen. De toppers van G-voetballers hebben hun familie even flink ingemaakt. Ze hebben gewonnen met 9 – 4. Ter afsluiting was er limonade met een lekker gebakje erbij.



Op zaterdag 10 juni zijn de G-voetballers fanatiek door gegaan met voetballen, door deel te nemen aan het ZVV'56 G-voetbaltoernooi in Apeldoorn. De voetballers werden enthousiast ontvangen en omdat Loenermark niet een compleet team had, waren er een paar voetballers van ZVV bereid gevonden om mee te spelen. Om 10.00 uur werd gestart met een revanche-wedstrijd tegen WWNA. Dit keer heeft Loenermark gewonnen met 2-1. Er werden nog vier andere wedstrijden gespeeld, waarvan er één werd gelijk gespeeld en drie verloren.

Bij de prijsuitreiking bleek dat Loenermark vijfde is geworden in een poule van zes teams. Sven, Manon, Dylano, Edgar en Florian hebben het dus super goed gedaan op dit eerste toernooi.

De G-voetballers hebben een mooie beker in ontvangst mogen nemen en kunnen nu gaan genieten van een welverdiende zomerstop. De leiding ziet iedereen graag weer terug bij de start van het nieuwe seizoen op vrijdag 25 augustus om 18.30 uur tot 19.30 uur. Wie zich ook bij deze leuke en sportieve groep G-voetballers wil aansluiten, kan een keertje meetrainen.