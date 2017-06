Nieuwe en tweekoppige directie Ubbink Nederland

DOESBURG - Vorige week maakte Ubbink in Doesburg de benoeming bekend van de nieuwe tweekoppige directie. Per 1 juni hebben Linda van de Maat en Peter Laros in het bedrijf Henk-Jan Wegman als algemeen directeur opgevolgd.



Zowel Linda van de Maat als Peter Laros maakten de afgelopen jaren al deel uit van het Management Team van Ubbink. In lijn met hun specialismen zal Linda zich richten op de operationele en logistieke activiteiten en ligt de focus voor Peter op de commerciële en financiële zaken.

De nieuwe directie zal de succesvol ingezette koers voortzetten en is gemotiveerd om de innovatieve Ubbink oplossingen verder uit te bouwen, waarbij de wens van de klant centraal staat. Het duo zal zich inzetten om de goede samenwerking met bestaande relaties te continueren. Daarnaast zullen zij zich blijven inzetten voor het creëren van een prettige en inspirerende werkomgeving voor de Ubbink werknemers.

Ubbink werkt aan oplossingen voor energie efficiency en een gezond binnenklimaat voor gebouwen, met de klant als uitgangspunt. Oplossingen binnen de categorieën Rookgasafvoer, Ventilatie, Luchtdicht en Waterdicht bouwen vormen de basis van de productportefeuille. Daarnaast bieden ze dakramen en bevestigingsmateriaal voor zonne-energiesystemen.