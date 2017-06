Fantastische Vael Ouwe

DIEREN - Al vroeg in de ochtend afgelopen zaterdag barstte het rondom Dieren van de fietsers. 1900 Fietsers fietsten mee met de 41e editie van de fietsklassieker Vael Ouwe. De organisatie is erg tevreden met de vele deelnemers, het prachtige weer en een goed verloop. In een busje met kleine werkplaats konden fietsers met een technisch probleem aan de fiets terecht voor een kleine reparatie. Zo werden enkelen gered en haalden zij alsnog de eindstreep, na een tocht van 50, 100 of 160 kilometer. - Foto Gerrit van de Pol.