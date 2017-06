Hummelo stapt over op zonne-energie

HUMMELO - Ook Hummelo draagt zijn steentje bij aan de ambitie om de Achterhoek in 2030 energieneutraal te maken. Een enthousiaste werkgroep met 10 bewoners is samen met AGEM een zonnecollectief gestart onder de naam Zonkracht Hummelo. Hierbij plaatsen bewoners gezamenlijk zonnepanelen op een dak in de buurt, bijvoorbeeld op een bedrijfspand, schuur of openbaar gebouw.

De Hummeloërs hebben hierdoor wel de voordelen van de zonnepanelen, maar worden ontlast bij zaken als inkoop, installatie, verzekering en onderhoud. Door provinciale subsidie en een aantrekkelijke landelijke fiscale regeling, is de terugverdientijd berekend op ongeveer 8 jaar. Deelnemers profiteren van de voordelen van deze fiscale regeling voor een periode van 15 jaar, door de overheid gegarandeerd. De werkgroep richt zich in eerste instantie op het dorp Hummelo, maar geeft aan dat ook bewoners van omliggende dorpen als Drempt en Keppel kunnen meeprofiteren. Op de website www.zonkrachthummelo.nl is te zien welke postcodegebieden deel kunnen nemen.

IJsboerderij de Steenoven heeft zijn dak al kosteloos aan de Werkgroep ter beschikking gesteld. Eigenaar Ronald Pelgrom: “Ik had zelf al 260 panelen geplaatst om mijn boerenbedrijf en ijsmakerij energieneutraal te maken. Op mijn dak is nog plaats voor zeker 200 panelen. Die ruimte stel ik met alle plezier ter beschikking aan dit mooie initiatief!”

De werkgroep organiseert op 7 september een grote voorlichtingsavond bij Café FF naar Steef in Hummelo. Het initiatief heeft 50 deelnemers nodig om in aanmerking te komen voor de provinciale subsidie en de werkgroep heeft er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. Werkgroeplid Pierre Seegers: “Het is wie-het-eerst-komt-wie-het-eerst-maalt, want we kunnen niet meer zonnepanelen uitgeven dan er dakruimte beschikbaar is. In dorpen als Zieuwent, Wichmond en Beltrum liep het ook storm, dus dat zal hier niet anders zijn.” De werkgroep benadrukt dat dit initiatief ook interessant kan zijn voor mensen die in een huurhuis of monument wonen.