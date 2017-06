Expositie Karen Pelckmans bij ’t Heekenbroek

DREMPT - In de Dobbe, de bezoekersruimte bij Wijnboerderij 't Heekenbroek in Drempt, exposeert tot 17 juli Karen Pelckmans uit Haaren (NB) haar schilderijen. Na exposities in onder andere Stockholm, Antwerpen, Rotterdam, Apeldoorn en Den Bosch ontstond, tijdens een verblijf in de B&B van 't Heekenbroek, het plan om ook hier een keer te exposeren. Karen Pelckmans maakt kleurige werken waar veel mensen blij van worden. Ze werkt afwisselend klein en subtiel met een penseel of groot en indrukwekkend met een paletmes. De inspiratie komt van binnenuit of vanuit de vele indrukken die ze opdoet in de omgeving om haar heen. De thema’s in haar werken zijn, natuur, mensen en de beleving daarvan. Ze raken de wereld van alle dag en de wereld van emoties. De expositie is te bezichtigen van woensdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

www.heekenbroek.nl

www.karenpelckmans.nl