Kracht en Vlugheid sluit wedstrijdseizoen goed af

EERBEEK - In het weekend van 10 en 11 juni waren de laatste turnwedstrijden voor de meisjes van gymnastiekvereniging Kracht en Vlugheid uit Eerbeek van dit seizoen. De jongste turnsters kwamen in actie op zaterdag 10 juni in Bennekom. Het was hun eerste wedstrijd, dus ze waren gespannen. In de tweede wedstrijd kwam Leanne Aalberts in actie. Ondanks dat de balk moeizaam ging, turnde ze de andere toestellen zo goed, dat ze nog knap derde werd. In de derde wedstrijd op zaterdag kwamen de andere meiden in actie. Zij deden heel goed hun best. Julin Nolders werd zelfs eerste, wat een grote verrassing voor haar was. Op zondag hebben de grote meiden hun toestel finale geturnd. Dat hebben zij geweldig gedaan, want ze gingen heel trots met maar liefst zeven medailles naar Eerbeek terug.

De meiden van K&V Eerbeek sluiten dit seizoen binnenkort af met een onderlinge wedstrijd tegen Sparta Brummen.