Winnares vakantie VIP-bungalow

DIEREN - Elke laatste dinsdag van de maand van september tot en met mei houdt KV Diderna/Visser Sloopwerken uit Dieren haar maandelijkse bingo in zalencentrum Theothorne in Dieren. Tijdens de goed bezochte bingo van 25 april vond er naast de befaamde prijzen- en geldrondes een verloting plaats met als hoofdprijs een weekend weg in een VIP-bungalow bij Droomparken. Mevrouw Joke Schotpoort was de gelukkige winnares en heeft de prijs in ontvangst genomen. KV Diderna/Visser Sloopwerken wenst mevrouw Schotpoort een gezellig en ontspannend weekend weg toe. Op 30 mei is er weer bingo in zalencentrum Theothorne. Dit is de laatste bingo van dit seizoen, in september volgt het nieuwe bingo-seizoen weer.

