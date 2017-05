Zoektocht naar roefelplaatsen in gemeente Brummen

BRUMMEN - Stichting Welzijn Brummen vind het heel belangrijk dat kinderen zich ook in hun vrije tijd ontwikkelen, zodat ze voorbereid worden op een actieve deelname aan de samenleving. Daarom houdt SWB elk jaar een Roefeldag. De naam Roefeldag komt van het Belgische woord roefelen wat snuffelen of ontdekken betekent. Tijdens deze Roefeldag mogen kinderen een kijkje nemen achter de schermen van allerlei verschillende beroepen. Tijdens het bezoek mogen ze zelf de rol van bakker, brandweer, apotheker et cetera vervullen.

De Roefeldag vindt woensdag 25 oktober plaats en het Roefelcomité is nog op zoek naar enthousiaste bedrijven en vrijwilligers die hun steentje bij willen dragen. Bekijk uw eigen bedrijf, instelling of initiatief eens met kinderogen en u vindt zeker mogelijkheden om kinderen actief te laten deelnemen. Aanmelden kan via www.roefeldag-brummen.nl.

Lotte van der Wiel, tel. 0575 - 561988