Opening Expositie kunstopdracht voor St. Elisabeth

DOESBUEG - Op 2 juni is de officiële opening van St. Elisabeth in Doesburg. Aan deze opening heeft Attent Zorg en Behandeling een kunstopdracht verbonden, waarbij kunstenaars uit Doesburg en omgeving werden opgeroepen een kunstwerk te maken met als thema: Elisabeth. Uit alle inzendingen wordt één winnend ontwerp gekozen, dat wordt onthuld tijdens de officiële opening op 2 juni. Dit ontwerp krijgt een plek in de huiskamers van St. Elisabeth.

Veel kunstenaars hebben zich aangemeld voor de kunstopdracht en om recht te doen aan hun inspanningen wordt in de aanloop naar 2 juni een expositie in het Arsenaal in Doesburg gehouden. Van 17 mei tot 23 juni worden de kunstwerken hier tentoongesteld voor een breed publiek. In het Arsenaal komt een stembus te staan, zodat Doesburgers en andere bezoekers van het Arsenaal ook een stem kunnen uitbrengen voor het winnende kunstwerk. Deze stemmen en het oordeel van een jury bepalen welk ontwerp uiteindelijk wint.

De opening van de expositie vindt plaats op 17 mei vanaf 15.00 uur in Het Arsenaal. Het is een informele opening waarbij de deelnemende kunstenaars aanwezig zijn en een kleine groep genodigden.