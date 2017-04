Herdenking bij monument Moedige Mensen in Velp

VELP - De dertienjarige Robin Roelofsen zal 17 april vertellen over haar 31-jarige overgrootmoeder, die zich in december 1944 moest schuilhouden in de bossen van de Veluwezoom met twee kleine kinderen van 5 en 2 jaar. Ze was toen 8 maanden in verwachting van zoontje Paul. De wethouders Constans Pos en Ronald Haverkamp eren die dag de moedige mensen die meer dan 600 onderduikers in Velp hebben verborgen, met een mand vol bloemen namens het Rhedense gemeentebestuur.

Iedereen is van harte welkom bij het Monument voor moedige mensen in WO2, in het plantsoen van Nieuw-Schoonoord (v/h Avondzon) aan de Hoofdstraat in Velp. Op Tweede Paasdag, 17 april, tussen 14.00 en 16.00 uur kan men elkaar binnen ontmoeten en herinneringen ophalen. Om 15.00 uur is een bloemlegging buiten, bij het monument. Ook kinderen en (achter-) kleinkinderen zijn natuurlijk welkom.

Het Comité Monument moedige mensen in WO2 organiseert jaarlijks op de zondag rond de Bevrijdingsdag van Velp een ontmoetingsbijeenkomst voor belangstellenden en betrokkenen. ‘Wij zorgen voor thee en koffie en iets lekkers erbij’, zegt comitélid Anita Matser, ‘en we zorgen voor een boekentafel met boeken over oorlog, verzet en bevrijding van Velp.’

Om 15.00 uur is een eenvoudige plechtigheid bij het herinneringsmonument, waar iedereen bloemen kan leggen ter ere van ‘de verzetsstrijders, de stille helpers en de redders die meer dan 600 onderduikers een schuilplaats boden van 1940-1945’, zoals de tekst op de plaquette luidt. Het beeld ‘Het ondergedoken kind’ staat symbool voor de onderduikers. Zes omringende bankjes symboliseren de Velpenaren en verzetsgroepen die hen beschermden.

Tussen 14.00 en 16.00 uur draait in de Kapel van Nieuw-Schoonoord doorlopend de nieuwste versie van de Bevrijdingsfilm die Dr. B.G. van Griethuysen maakte op 16 april 1945. Bij het Gelders Archief hebben zoon Ben van Griethuysen (*1938) en zijn toenmalig overbuurmeisje Annemarth Visser ’t Hooft (*1937) commentaar ingesproken bij de beelden. Er is bovendien een kleine tentoonstelling ingericht met foto’s van de bevrijding van Velp. De bijeenkomst en filmvertoning zijn voor iedereen gratis toegankelijk.

Comitélid Ben van Schaik: ‘Wij hopen van harte dat vrienden en bekenden elkaar op Paasmaandag 17 april (weer) zullen ontmoeten en herinneringen met elkaar zullen delen. We weten dat er oud-Velpenaren en voormalige onderduikers komen vanuit heel Nederland. Zelfs uit Israël.’

Herdenkingen in Velp: 16 april: 8.30 uur, bloemlegging Bevrijdingsmonument Egmondstraat; 9.00 uur luiden Vrijheidsklok bij Herdenkingsmonument aan de Vijverlaan;

17 april: 14.00-16.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst in Nieuw-Schoonoord (De Elleboog). Toegang vrij. 15.00 uur Bloemlegging bij Monument moedige mensen in WO2 op de hoek van Hoofdstraat en Hogeweg. Iedereen is welkom.

