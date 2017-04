Zoeken naar het Gouden Ei in Velp

VELP - Met enkele leuke acties maakt Veelzijdig Velp op zaterdag 15 april het paaswinkelen in het centrum van Velp een stuk leuker. Vanaf 14.00 uur kan er op verschillende plaatsen worden deelgenomen aan spelletjes waarmee prijzen te winnen zijn. Tevens is de Paashaas er en hij trakteert. Ergens in het centrum ligt die zaterdag een Gouden Ei verstopt. Voor de vinder kan er een prijs ter waarde van honderd euro klaar liggen.

Zo vlak voor Pasen wordt het gezellig druk in het centrum van Velp. Temeer nu er voor kinderen en volwassenen iets extra’s wordt geboden. De hele middag is de Paashaas zelf in de winkelstraten aanwezig om iets lekkers uit te delen. Voor de kerk in de Emmastraat is een klein grasveldje te vinden met daarop vele tientallen paaseitjes. De vraag is alleen hoeveel het er zijn. Alhoewel tellen bijna onmogelijk is, kan het juiste aantal geraden worden. Door het invullen van een deelnemerskaart maakt men kans op een prijs ter waarde van € 25,-. Bij meer dezelfde antwoorden wordt er geloot wie met de prijs naar huis gaat.



Het oer-Hollandse spel ‘eieren lopen’ kan vanaf 14.00 uur weer worden gespeeld. Jong en oud mogen een poging wagen in een zo kort mogelijke tijd zover mogelijk te komen met een ei op een lepel. Het spel, dat op de trottoirs wordt gespeeld, begint bij de ING-bank aan de Hoofdstraat. Ieder kwartier schuift het parcours een stuk op en wordt dus telkens op een andere plaats gespeeld. Ook van dit spel is er aan het einde van de middag een winnaar bekend en kan een jongen of meisje, een vader of moeder, een opa of oma met een leuke prijs naar huis gaan én natuurlijk met de eer te gaan strijken.

Ergens in het centrum ligt de hele zaterdag een Gouden Ei verstopt. De opdracht is om dat speciale Veelzijdig Velp ei te ontdekken. Veelzijdig Velp stelt een prijs ter waarde van maar liefst honderd euro te beschikking voor de winnaar. De kans is echter groot dat meer mensen het ei ‘spotten’. In dat geval wordt er geloot wie de winnaar wordt. De spelregels voor deze wedstrijd zijn als volgt. Als het ei gevonden is, moet er een foto van worden gemaakt en moet deze worden gemaild naar info@veelzijdigvelp.nl met vermelding van naam, adres en telefoonnummer. In plaats van een foto sturen kan ook een omschrijving van de vindplaats worden ingestuurd. Een bericht of foto kan ook via WhatsApp naar 06-24166241 worden gestuurd. Kinderen hebben toestemming van een ouder nodig om mee te doen aan deze zoektocht. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.