Cornielje voorgedragen tot commissaris van de Koning in Gelderland

ARNHEM - Provinciale Staten willen heel graag doorgaan met de huidige commissaris van de Koning van Gelderland, Clemens Cornielje. Ze hebben Cornielje aanbevolen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voor een derde termijn. De Staten hebben dit besloten in de vergadering op 12 april. Op 10 april is bij Cornielje een hersentumor vastgesteld.

Clemens Cornielje is sinds 2005 commissaris van de Koning in Gelderland en daarmee de langstzittende commissaris in Nederland. Hij is dankbaar voor de aanbeveling en geeft aan dat hij zijn werk zoveel mogelijk wil blijven doen. “Gelet op het feit dat op maandag 10 april een hersentumor is vastgesteld, richt ik me eerst op verder onderzoek en zo mogelijk behandeling. Ik zal samen met mijn partner deze moeilijke fase van mijn leven zo goed mogelijk proberen door te komen.” Cornielje ondergaat momenteel verdere onderzoeken en verwacht spoedig een uitslag. “We leven van dag tot dag. Hoop doet leven. De mooie voordracht van Provinciale Staten geeft mij kracht om door te gaan. Al bijna twaalf jaar mag ik de publieke zaak dienen in mijn geliefde Gelderland. Dat zou ik graag nog een tijd doen, maar het moet ook kunnen.”