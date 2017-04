Bospatrouille helpt

DIEREN – De jongens van verkennersgroep Bospatrouille uit Dieren hebben onlangs flink de handen uit de mouwen gestoken. De groep heeft natuurgebied de Vaalwaard weer een stukje schoner gemaakt. Hoewel dit gebied niet toegankelijk is voor publiek, hebben de jongens twaalf vuilniszakken vol afval verzameld.

De Vaalwaard is een smalle uiterwaard langs de IJssel, dat goed te zien is vanaf de IJsseldijk bij De Steeg. Het is internationaal beschermd vogelgebied en van grote betekenis voor ganzen en steltlopers. Op de hogere delen komt soms stroomdalflora voor, zoals kruisdistel. In de lagere delen broedt soms een kwartelkoning. De knotwilgen zijn belangrijk als broedplaats voor steenuilen. Als vogelrustgebied is Vaalwaard niet toegankelijk voor publiek.

De jongens van de Bospatrouille gingen hier, na uitleg door de boswachter, aan de slag. Ze liepen door het gebied en verzamelden al het afval dat ze onderweg tegen kwamen, al gauw hadden de twaalf zakken vol. Daarnaast hebben de jongens vossen, reeën en vele vogels gezien. Carlo was aan het eind van de dag erg enthousiast: Ik heb een leuke dag gehad en wat nuttigs gedaan voor de natuur. Ik heb in een verboden gebied mogen lopen en een ree en wel meer dan honderd vogels gezien.”