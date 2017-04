Zestig jaar getrouwd!

VELP / ARNHEM - Het echtpaar Van de Kracht - Oudbier vierde op 11 april het feit dat zij zestig jaar geleden trouwden. Burgemeester Petra van Wingerden bracht het bruidspaar een bezoek en feliciteerde hen namens de gemeente Rheden. De heer Theodorus Hendrikus van de Kracht is geboren op 18 augustus 1933 in Rheden. Mevrouw Willemina Hendrika Oudbier is op 26 juni 1934 in Rheden geboren. Ze hebben elkaar ontmoet in Velp. De heer Van de Kracht is woonachtig in Velp en mevrouw Oudbier woont in het verzorgingshuis Regina Pacis in Arnhem. - Foto Lotte Bienias.