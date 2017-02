Wim Daniels vertelt

DOESBURG - Brabander Wim Daniels was vrijdag te gast in de Gasthuiskerk. Dat hij grote bekendheid geniet en behoorlijk populair is, bleek wel uit het feit dat de kerk helemaal vol zat.

Menigeen kent Wim Daniels wel van de televisie, met name uit het programma Pauw en Witteman. Maar ook in Spijkers met Koppen, iedere zaterdag op de radio, maakte hij jarenlang naam en faam met zijn rake en geestige columns. En het draait daarbij altijd om taal. Hij geeft veel lezingen met taal als thema in het land. Geweldige anekdotes over en met taal laat hij horen, die het publiek laat lachen, maar ook ernstige onderwerpen komen aan de orde. Een avond genieten van een man die ondertussen al meer dan 100 boeken heeft geschreven. Ook maakte hij het Grote Taalspel, samen met Kasper Boon. Bij alles wat hij doet, staat De Taal centraal, zo bleek ook vrijdag voor het Doesburgse publiek.

Daniëls werkte als leraar Nederlands en Duits in het middelbaar onderwijs. Vervolgens was hij als tekstwetenschapper verbonden aan de Open Universiteit. Sinds 1994 is hij schrijver en taaladviseur. Hij geeft lezingen en voordrachten en daarmee maakte de Gasthuiskerk vrijdag ook kennis. Hij oogstte er veel lof mee. - foto: Hanny ten Dolle