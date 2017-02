DIEREN - Een paar honderd bezoekers genoten zaterdag in Theothorne in Dieren van een avond muziek van lokale bandjes. De titel Locals Live dekte de lading volledig. De verschillende sets van elk drie kwartier werden gevuld door een mix van bestaande en speciaal voor deze gelegenheid samengestelde formaties. "Dat is soms een heel geregel", vertelt organisator Henk Paas. "Je hebt te maken met muzikanten die al in andere bands spelen en dan ook nog eens moeten oefenen voor hun gelegenheidsband voor Locals Live. Maar het resultaat was geweldig en verrassend." Hij is dan ook vast van plan het initiatief voort te zetten, zoals het al een paar jaar functioneert. "Twee keer per jaar een mooie muziekavond maken met liefst een kuisbestuiving door allemaal muzikanten uit Dieren en omgeving." - foto: Han Uenk