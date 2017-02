Maatschappelijk Doesburg en Rheden gaan uitdaging aan

DOESBURG / RHEDEN - Met de oprichting van een stichting, is begin deze maand de Doesburg Rhedense Uitdaging een feit geworden. In navolging van een kleine zestig andere plaatsen en regio's, gaat ook deze 'afdeling' op zoek naar matches tussen bedrijfsleven en maatschappelijke doelen. Op donderdag 23 februari van 16.30 tot 18.30 uur wordt de eerste bijeenkomst gehouden in Het Arsenaal in Doesburg.

Raymond Koerhuis uit Doesburg en Marjan Wellink uit Velp organiseren die eerste bijeenkomst van de Doesburg Rhedense Uitdaging. Naast steun van beide gemeenten, geeft het Oranje Fonds met een bijdrage van € 10.000 een flinke impuls aan het initiatief dat landelijk 'uitgerold' wordt. Ook de Rabobank steunt het initiatief. De zopas opgerichte stichting is de 58ste in Nederland.

Het werkt als volgt: Verzoeken van maatschappelijke organisaties komen binnen bij de Doeburg Rhedense Uitdaging. Al deze aanvragen worden voorgelegd aan een zogeheten Matchgroep. Deze Matchgroep is een ondernemersnetwerk van Oude Rotten (directeuren) en Jonge Honden uit het bedrijfsleven. Als de aanvraag wordt geaccepteerd, wordt gekeken welk bedrijf uitgedaagd kan worden mee te werken aan het project. Daarnaast komt er regelmatig aanbod binnen van bedrijven die hun maatschappelijke betrokkenheid willen vormgeven. Voor deze bedrijven wordt een passende vraag vanuit het maatschappelijk veld gezocht. Dat kan iets zijn als het bestemmen van overbodig geworden bureaus, tot het bedenken van een een reclamecampagne om een goed doel onder de aandacht te brengen. "Een groot bedrijf had uit haar kantoortuin een paar honderd plantenbakken op hydrocultuur over. Die hebben we vervolgens geschonken en verdeeld onder buurthuizen en instellingen", legt Koerhuis uit. "De Uitdaging legt dus veel verbindingen die er anders niet vanzelfsprekend zouden zijn, met als drijvende kracht de lokale, maatschappelijk betrokken ondernemer die bij wil dragen aan meer sociale cohesie en lokale betrokkenheid."

Het systeem werkt in de praktijk erg goed. Koerhuis: "In de Liemers zijn in 2016 liefst 200 matches tot stand gekomen. Een geweldig resultaat. Bovendien blijkt de Uitdaging een prima netwerkplatform voor ondernemers te zijn."

Vraag, aanbod én de behaalde resultaten komen te staan op de website www.doesburgrhedenseuitdaging.nl, die nog voor de eerste bijeenkomst 'live' gaat. Ondernemers kunnen zich nog aanmelden voor de startbijeenkomst door een e-mail te sturen naar info@doesburgrhedenseuitdaging.nl.