Dwarsliggersdörpse Krante wordt Buukske

EERBEEK – In de Korenmolen vond zondag de feestelijke uitreiking van ’t Dwarsliggersdörpse Buukske plaats. De Hoogheden Prins Patrick den Eerste, Prinses Chantal, Adjudant Ferdinand en Hofdame Daniëlle en de Jeugdhoogheden Prins Kevin den Eerste, Prinses Demi en Adjudant Tim waren de eerste die ‘t Dwarsliggersdörpse Buukske in ontvangst mochten nemen.

Echter kregen zij die niet zomaar, daar moest wel iets voor gedaan worden. Het is de commissie opnieuw gelukt om dit op een carnavaleske manier te doen.

Eerder deze middag werd door een aantal geüniformeerden van de vereniging, zoals de Hoogheden, Jeugdhoogheden, dansgardes, jeugdraadsleden en Raad van Elf, in Eerbeek en Hall ouderen bezocht. Zij kregen uit handen van de jeugdleden een bloemetje met tevens een uitnodiging voor het 55+ carnaval op zondag 19 februari. Hierna kon om 16.11 uur de presentatie beginnen.

Het is dit jaar voor de Dwarsliggers een bijzonder jaar met nieuwe locaties, een nieuwe opzet van het carnavalsweekend met de grote tent bij buitenresidentie de Korenmolen en ook de carnavalskrant, die jaarlijks vol staat met allerlei informatie en leuke weetjes, is nu veranderd. De Krante is een mooi full color boekwerk geworden en heet vanaf nu ’t Dwarsliggersdörpse Buukske.

Deze week zal ‘t Dwarsliggersdörpse Buukske in heel Eerbeek en de kernen Hall en Loenen worden verspreid. Hierin kunt u alles lezen over de diverse activiteiten die Carnavalsvereniging de Dwarsliggers dit seizoen organiseert. Meer informatie is te vinden op: www.cvdedwarsliggers.com. De foto is gemaakt door Rik Barmentlo.