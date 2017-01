GSV38 huldigt leden

GIESBEEK - Tijdens de nieuwjaarsreceptie van GSV38 uit Giesbeek zijn in het clubhuis dertien leden in het zonnetje gezet door voorzitter Roel, namens de vereniging. Met een persoonlijk woordje door de voorzitter werd bij iedere jubilaris even stilgestaan. Zo zijn Henne Peters, Niels Soethof, Jarno Witjes, Rik Bronkhorst en Peter van Amstel allen 25 jaar lid. Als 40-jarige jubilarissen werden Guido Driessen, Arno Reuling, Joost Kelderman, Joost en Gerben Thiel gehuldigd voor 40 jaar lidmaatschap. Naast deze toppers waren Marinus Huting en Siebe Witjes 40 jaar lid, en Harrie Berends 60 jaar lid. Helaas waren Marinus, Siebe en Harrie niet aanwezig, maar een persoonlijke uitreiking zal nog plaats vinden.

Hoe de voetbalclub meer dan een vereniging is, is afgelopen november zeker duidelijk geworden tijdens het plotselinge verlies van Lars. Voorzitter Roel kondigde de aangepaste film aan, samengesteld door Dirk van der Veen. Een ijzige stilte vol zichtbare emotie was er in de volle kantine te bespeuren na het zien van de beelden. Zeker nadat de vader van Lars, Leon aan de Meulen, de vereniging bedankte voor de merkbare steun op vele fronten.