LOENEN – De dorpsgemeenschap Loenen wil het nieuwe jaar beginnen met een gezamenlijk feestje. Op zondag 15 januari is er in het dorpscentrum De Brink een groot nieuwjaarsfeest. De Dorpsraad Loenen, de Ondernemersvereniging Lomive en De Brink nodigen alle inwoners hiervoor uit. Jong en oud is welkom.

Medewerking verlenen onder meer DJ Crazy Brothers en de Vrijwillige Brandweer Loenen. Vanaf 14.00 uur worden de gasten verwacht.