Monumenten goed herkenbaar

DOESBURG - Zaterdag werd als laatste van de 23 ANWB-bordjes, aan de gevel van de Waag een exemplaar bevestigd. Wethouder Fred Jansen deed dat samen met onder meer de voorzitter van de Monumentenvereniging Peter van den Brandhof. Zij bevestigden het laatste ANWB-informatiebordje aan de zijgevel van het Waaggebouw in de Gasthuisstraat.

Met die handeling werd een project afgerond waarin de ANWB, de Monumentenvereniging Doesburg en de gemeente gezamenlijk optrokken om meer over de geschiedenis van de vele monumenten in de stad bekend te maken. De ANWB-informatiebordjes vertellen kort en bondig de bouwgeschiedenis van het desbetreffende pand, met eventuele aanvullingen over de vroegere functie en de bewonersgeschiedenis. Na het aanbrengen van dit laatste bordje speelde draaiorgel Erica het Doesburgse volkslied. Ook dat orgel is overigens een monument en niet meer weg te denken uit Doesburg.

Door de Doesburgse consuls van de ANWB (Mevrouw Backer en de heer Oosten) werd enige tijd geleden geconstateerd dat er relatief weinig van dergelijke bordjes op de rijks- en gemeentelijke monumenten in Doesburg waren te vinden. Zij namen vervolgens contact op met de Monumentenvereniging Doesburg. Die nam de handschoen op en startte een project, om meer informatiebordjes te realiseren. Normaal zijn eigenaren van de panden zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van een dergelijk bordje en moeten zij zelf ook de kosten daarvoor betalen. De Monumentenvereniging Doesburg heeft zich echter ingezet om ze kosteloos aan de eigenaren te kunnen aanbieden. Dit is gelukt dankzij financiële ondersteuning van de ANWB en de gemeente, die beiden de helft van de kosten op zich namen. Er is door de Monumentenvereniging een selectie gemaakt van 23 panden die voor een dergelijk informatiebordje in aanmerking kwamen en vervolgens zijn de informatieteksten opgesteld.

De inhoud van deze teksten zijn nog gecontroleerd door externe deskundigen en uiteindelijk aan de eigenaren ter beoordeling voorgelegd. De realisatie van dit project wordt door de Monumentenvereniging Doesburg en de gemeente Doesburg als zeer waardevol gezien, zowel in het kader van het cultuurhistorisch toerisme als in het kader van de presentatie van Doesburg als een bijzondere en unieke monumentenstad. - foto: Hanny ten Dolle