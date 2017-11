Prins Herman regeert De Heiknüüters

RHEDEN - Na een aantal spetterende optredens van de dansgarde’s en een heerlijke buut, werd tijdens het Prinsenbal van carnavalsvereniging De Heiknüüters in Rheden zaterdag afscheid genomen van Prins René de 1e en zijn goedlachse Prinses Yvonne.

In Feestburcht Ons Huis werden zij bedankt voor een fantastisch carnavalsjaar; ze waren een visitekaartje voor de vereniging. In zijn afscheidswoord gaf Prins René duidelijk aan dat zij ook geweldig hebben genoten van het voorbije jaar.

Na een korte pauze was het tijd voor de opkomst van het nieuwe Prinsenpaar. En onder toeziend oog van onder andere gastvereniging De Blaospiepkes uit Velp, kwamen er twee grote flessen wijn binnen. Tromgeroffel en de eerste fles ging open: maar daar kwam níét de nieuwe Prins uit. Deze stond er al lang naast: raadslid Herman van Santen als Prins Herman de 2e. Uit de tweede fles kwam zijn zwager, Adjudant Martin en vol enthousiasme kwamen zij het feestgedruis binnenspringen.

Na de installatie met de gebruikelijke protocollen en de showdans van De Heidebluumkes kwam een einde aan het officiële gedeelte maar nog lang niet aan de avond. Er barstte namelijk een geweldig feest los, dat tot in de kleine uurtjes duurde. - Foto: Wil van Zummeren