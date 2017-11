Vrouwenkoor Phoenix blij met nieuwe en ervaren dirigent

BRUMMEN - Klaas van der Hoeven is de nieuwe dirigent van vrouwenkoor Phoenix in Brummen. Hij volgt Joost Hekel op, deze laatste was helaas genoodzaakt te stoppen door persoonlijke omstandigheden. Het 60-koppige koor is blij dat er zich snel een nieuwe, enthousiaste opvolger aanmeldde.

Van der Hoeven (57) uit Dieren heeft veel ervaring. Hij startte 50 jaar geleden al met pianoles en later kerkorgelles. Gedurende 25 jaar is hij kerkorganist geweest. In 1984 dirigeerde hij zijn eerste koor en via een negental koren, waaronder een groot gemengd koor van 110 leden, is hij nu aanbeland bij zijn eerste vrouwenkoor.

Van der Hoeven: “Een nieuwe, bijzondere ervaring, een vrouwenkoor. Maar erg leuk. Ik ben bijzonder warm ontvangen, de sfeer is fijn en gezellig. In de komende maanden zullen we samen ontdekken welke richting we met elkaar op willen. Er is zeker kwaliteit in het koor, daar ben ik vooral blij mee.”

Het vrouwenkoor stemde na twee proefavonden unaniem voor Van der Hoeven. De koorleden vinden hem vooral enthousiast, met kennis van zangtechnieken en goed werkend aan de totaalklank van het koor.

Het eerste hoogtepunt waar dirigent, vaste pianiste Tatiana Laryna en koor samen naar toe werken is het grote kerstconcert op zaterdag 16 november, een samenwerking met Harmonieorkest Brummen.

De Phoenix-vrouwen zingen iedere donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur bij Plein Vijf aan het Limburg van Stirumplein in Brummen. De muziekstukken zijn heel gevarieerd, van klassiek tot modern, en er wordt driestemmig gezongen.

www.vrouwenkoorphoenix.nl