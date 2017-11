Informatieavond Het Rhedens Dieren over social media

DIEREN - Woensdag 15 november van 19.30 tot 21.30 uur houden de ouderraad en de ouder-klankbordgroepen in samenwerking met Het Rhedens Dieren een informatieavond over social media. Voor veel ouders is de omgang met social media niet vanzelfsprekend. Een uitgebreidere voorlichting over het gebruik ervan voorziet in een grote behoefte.

De informatieavond op Het Rhedens Dieren wordt verzorgd door Helder Theater en mevrouw Katja Verhagen-Schuijffel van Mediafulness. Aandachtspunten die besproken worden zijn onder meer hoe om te gaan met groepsdruk in een whatsapp-groep, de vraag wanneer iemand verslaafd is aan zijn smartphone en wat te doen als je last hebt van informatiestress.

Het is zeker niet alleen maar luisteren. Een deel van de avond wordt interactief ingevuld, dus ouders worden verzocht om hun mobiele telefoon mee te nemen.