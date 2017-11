Gasten van de Zonnebloem aan de gang met bloemschikken

BRUMMEN - De Zonnebloem afdeling Brummen heeft weer een leuke kleine activiteit gehouden voor haar gasten met een fysieke beperking: bloemschikken. Dat gebeurde bij één van de vrijwilligsters thuis. Elf gasten en twee vrijwilligers hebben er een gezellige middag van gemaakt.

Op twee eettafels lag het herfstgroen en herfst gerelateerde versiersels al klaar. Men kon zo aan de slag! Aan de hand van een voorbeeld gingen de elf gasten voorspoedig te werk. Onder de deskundige begeleiding van de artistieke Zonnebloemvrijwilligster ontstonden er in mum van tijd beeldige herfstukken die onderling totaal verschillend waren. Onder het genot van een kopje thee met heerlijke speculaas, verzorgd door de vrijwilligsters, was er ook nog tijd om even lekker bij te praten over andere zaken. De middag was weer een groot succes. Trots togen de Zonnebloem gasten na afloop met hun bloemstukken huiswaarts. Op 11 december wordt er voor de Brummense gasten van de Zonnebloem een laatste bloemschikmiddag in 2017 gehouden. Daarvoor verwacht de afdeling zoveel belangstelling dat de recreatiezaal van de Molenhorst wordt afgehuurd .De afdeling Brummen van de Zonnebloem kan weer terugkijken op een geslaagde activiteit.