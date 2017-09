KLARENBEEK – Een groep actieve Klarenbeekse ondernemers stak de koppen weer bij elkaar om voor de tweede keer het 3K-festival te organiseren. Het Dokter Blokplantsoen was hiervoor weer ingericht.

3K staat voor Kunst, koeien en kultuur. Het was er zondag allemaal, volop ook de (kunst)koeien. Bij de levensgrote exemplaren kon van alles worden gedaan, zoals ze op kunstige wijze beschilderen. Vanaf twee uur waren er op het plantsoen muzikale en creatieve acts, sfeerkramen, culinaire hoogstandjes, een leuke kindershow en een Meet & Greet met Mickey en Minie Mouse. Verhalenverteller Kees van Wanrooij was er en live muziek van duo Stevious, Danny Panadero en vrolijke koorzang van het shantykoor De Boezemvrienden uit Apeldoorn. De organisatie had rekening gehouden met minder gunstig weer. Een grote overkappingen werd gemaakt waar de drank rijkelijk vloeide. De KOV was deze dag ook actief met een nazomertour. De bezoekers konden een tocht maken langs negen Klarenbeekse bedrijven en ondernemers en kennis maken met hun activiteiten. Met een quiz moest een woord geraden worden. - foto: Han Uenk