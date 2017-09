Wartime singer Lola Lamour in De Roseboom

LIEREN - Ze wordt in eigen land 'Britains most authentic 40's singer' genoemd. Miss Lola Lamour brengt het repertoire van hits uit de jaren 40-45 inderdaad op perfecte wijze en in bijpassende outfits. En live.



Op zondag 17 september, de dag dat in Arnhem de landingen van 1944 worden herdacht, treedt de ranke Britse zangeres op in De Roseboom aan het Kanaal Zuid 344 in Lieren. Haar optredens worden afgewisseld met de muziek van DJ D-day, die op echt geweldige wijze met originele 78-toerenplaten de juiste sfeer mixt. De toegang is gratis, maar reserveren op 055-5060646 of per e-mail naar: info@deroseboom.nl zorgt dat u in ieder geval plaats heeft.