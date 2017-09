Jazz in Broek bij de Vroolijke Frans

BROEK - Op zondag 17 september zal de zevende editie van het Jazzfestival ‘Jazz in Broek’ plaatsvinden op het terras bij de muziektent voor Uitspanning de Vroolijke Frans in Broek/Brummen. Drie talentvolle bigbands zullen in de muziektent optreden. Het festival duurt van 14.00 tot 17.00 uur en de toegang is gratis.

Liefhebber van stijlvolle jazz in de traditie van Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Miles Davis? Dan mag u deze dag niet missen, volgens de organisatie. De bigbands die zullen optreden zijn: Dieren Bigband, Apeldoorn Bigband en de HAN bigband. In totaal een kleine 70 enthousiaste en bekwame jazzmusici, die er een groot feest van zullen maken. Een speciale publieksjury zal de verrichtingen van de bigbands beoordelen en waarderen.

14.00 uur Bigband Dieren. Deze band (voorheen Beezzzty bigband) bestaat uit 17 enthousiaste musici en een zangeres. De Bigband heeft zijn wortels in Dieren en is begin 2000 geformeerd. Het repertoire van deze bigband bevat meerdere stijlen uit diverse perioden, zoals swing, funk, soul, jazzrock, latin-american en blues. Onder de inspirerende leiding van Vincent Bergvoet brengen zij een repertoire vol afwisseling, waarbij kwaliteit en speelplezier voorop staan.

15.10 uur Bigband Apeldoorn. Bigband Apeldoorn is in 2006 opgericht. De band heeft 20 enthousiaste leden en staat onder de deskundige leiding van Arjan Stam. Zij werken samen met zangeres Sabine Brachthäuser uit Arnhem, zodat ze een afwisselend repertoire bieden met zang- en instrumentele nummers. Bigband Apeldoorn speelt nummers van bekende Amerikaanse componisten en orkesten zoals Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller, Tommy Dorsey en Sammy Nestico.

16.20 uur HAN Bigband. De Bigband HAN werd in 1989 opgericht voor en door personeel en studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Door de jaren heen is de band aangevuld met mensen van buiten de hogeschool en is nu uitgegroeid tot een volwaardige bigband. Bigband HAN telt 14 blazers, een pianist, gitarist, bassist, drummer en een zangeres. Het repertoire bestaat voornamelijk uit (instrumentale en vocale) jazzmuziek met uitstapjes naar latin en popmuziek.

www.devroolijkefrans.nl