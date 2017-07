Binnenste Buiten nat van start

DOESBURG - In de stromende regen werd woensdagochtend de jubileum-editie van Doesburg Binnenste Buiten geopend. Vanwege het 50-jarig bestaan was Abraham persoonlijk naar de stad gekomen om te vertellen waar hij de mosterd vandaar haalt. Met de nodige kwinkslagen verhaalde Ben Polman, hij was één van de eerste organisatoren, van de roemruchte geschiedenis van het evenement. De Meulenvelders en de Voormalige Schutterij waren ook aanwezig, net als bij de voorbije 50 edities.

Ooit begon het als braderie, maar in de jaren tachtig werd het evenement omgedoopt in Doesburg Binnenste Buiten. Die naam was een vondst van de toenmalige burgemeester Jack Patijn, die ook bij de opening van de jubileumeditie aanwezig was.

De huidige burgemeester, Loes van der Meijs, verrichte de opening en drukte de aanwezige op het hart dat echt weer droog zou worden.

Doesburg Binnenste Buiten, de geslaagde mix van braderie, straattheater, live-muziek en sfeer, duurt nog tot en met zaterdag. Meer informatie en het programma zijn te vinden op: www.doesburgbb.nl. - foto's: Wencel Maresch