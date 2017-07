Kinderen De Sterrenbeek spelen de Leeuwenkoning

EERBEEK - De kinderen van de buitenschoolse opvang van kindcentrum Sterrenbeek maakten een musical over de film De Leeuwenkoning. Met elkaar bedachten zij hoe de scènes het beste uitgevoerd konden worden. Inge Gammauf heeft de musical geschreven en geregisseerd.

Alle kinderen, ook diegene die geen rol hadden in de musical, hielpen mee met het maken van het decor en zo werd het een gezamenlijk project. Na 10 weken in totaal 8 uurtjes geoefend te hebben, was er het moment om de musical voor te dragen aan de leerlingen en leerkrachten van school. Daarna mochten de kinderen nogmaals optreden voor ouders, familieleden en andere belangstellenden. De kinderen hebben vol enthousiasme een geweldige musical neergezet. De sfeer tijdens de scènes werd nog eens extra uitvergroot door het gebruik van de muziek uit de echte film. De rookmachine en de spannende muziek zorgden voor een dreigende sfeer toen de leeuw Simba (de hoofdrolspeler) samen met zijn vriendin Nala het gevaarlijke olifantenkerkhof betraden, waar de hyena’s wonen. Ook de scene waarin de vader van Simba kwam te overlijden, werd met veel expressie gespeeld waardoor het publiek zeker een traantje weg moest pinken. Uiteindelijk werd Simba de koning en eindigde het stuk in een waar sprookje: ze leefden nog lang en gelukkig. Uiteraard kregen de spelers een luid applaus.

Nieuwsgierig geworden naar meer leuke projecten van kindcentrum Sterrenbeek?

Kijk eens op de website www.sterrenbeek.nl.