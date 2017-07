Ben Revenberg: van smid naar (hobby) glazenier

KLARENBEEK – Ben Revenberg vindt het eigenlijk niet zo’n prestatie. Het is zijn grote hobby en wat je graag doet is volgens hem gewoon een leuke bezigheid. Maar de beheerders van het kerkhof bij de RK Kerk in Klarenbeek met de Mariakapel waarderen bijzonder de grote inzet van deze Klarenbeker.

Voor de kapel maakte hij een fraai glas in lood raam met de afbeelding van Heilige Maria Altijdurende Bijstand. Het is een sieraad voor de kapel die sinds de opening druk wordt bezocht. Dagelijks worden er tientallen kaarsjes opgestoken.

Om een glas-in-lood raam te kunnen maken komt heel wat kijken. Ben Revenberg (76 jaar) weet hierover mee te praten. Als geboren en getogen Klarenbeker ging hij na de ambachtschool aan het werk bij Besaris in Apeldoorn en zou daar 43 jaar blijven als constructiewerker. Toen hij zestig jaar werd kon hij afscheid nemen van zijn werkzame leven en nu was er tijd voor hobbies. Hij pakte het muziek maken weer op. Nu bij het seniorenorkest Vriendenkring in Oosterhuuizen.

Revenberg bekeek verschillende keren de glas-in-lood ramen, lampen en andere creaties. Dat leek hem wel om ook mee te starten. Hij ging zich hier verder over oriënteren en kwam in Almelo terecht, waar hij een cursus ging volgen. Ook met de tiffany-kunst, dat nauw verband houdt met glas-in-lood techniek, ging hij aan de slag. Het viel Revenberg eerst wel tegen, maar toch had hij de techniek vlot onder de knie. Hij kocht gereedschap en materiaal. Thuis in zijn werkkamer boven op zolder maakte hij al vlot leuke creaties.

Revenberg is rustig van aard. Dat moet ook wel met deze hobby. Hij zegt er over: “Je werkt met duur materiaal, dus je kunt niks verknoeien. Zonde van het geld. Bijna altijd lukt het mij wel te maken wat ik in gedachten heb. Vooral de ijsvogels vindt men mooi. Ik heb er al verscheidene gemaakt en ik heb nog een paar verzoeken liggen. Daar begin ik na de zomer wel weer aan. Nu is het te warm boven”.

De Klarenbeker kreeg bekendheid toen het fraaie glas-in-lood raam in de Mariakapel werd onthuld. Revenberg vertelt: “Toen men bezig was met de Mariakapel in het voormalige koetshuis kwam ook het raam in het vizier. Wat hiermee te doen? Het bestuur wilde het raam niet kwijt en bij mij rijpte toen het idee om er een mooi glas-in-lood werkstuk van te maken. Het moest natuurlijk met Maria te maken hebben. Ik zocht naar een beeltenis van Maria Altijddurende Bijstand, maar waar vind je die? Toevallig waren mijn vriendin en ik op vakantie in Duitsland en zagen daar in een kerk een beeltenis van Maria. Juist wat we zochten. Ik heb er snel een paar foto’s van gemaakt en ben er later thuis mee aan het passen en meten gegaan. Eerst was het Maria met kind. Maar dat kind heb ik er af gehaald. Paste niet goed. Ik heb de afbeelding een paar keer vergroot en hier en daar wat aangepast. Eindelijk was de tekening naar mijn zin en kon ik aan de slag. Maanden ben ik er mee bezig geweest. Gerda Franken hielp met de ogen. Over het resultaat ben ik zeer tevreden en de Klarenbekers ook. Prachtig mooie kleuren. Ik deed wel een leuke aanpassing door een kruis op de bijbel aan te brengen. Pastoor Daggenvoorde merkte dit nog op bij de plechtige inwijding van de kapel!”

Thuis heeft Revenberg nog meer fraaie werkstukken staan en hangen. Hij is er best een beetje trots op. Hij zegt er over: “Ik had nooit gedacht dat ik van smid nog eens een hobby-glazenier zou worden. Het is totaal anders. Trouwens smidswerk doe ik ook nog wel hier voor de parochie. Bij het Boshuis heb ik het hekwerk ook in elkaar gezet. Wekelijks help ik ook op het kerkhof. Ik doe het allemaal graag en in een dorp moet je er voor elkaar zijn”.