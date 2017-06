Grafisch ontwerper Sandra Heijink doet graag wat voor een ander

BRUMMEN - Misschien zegt de naam Sandra Heijink u meteen wat, misschien kent u haar niet. Maar vrijwel zeker kent u het werk van de succesvolle grafisch ontwerpster uit Brummen. Wie door Brummen en omgeving rijdt, kan eigenlijk niet om haar heen. Links en rechts zult u met regelmaat door haar ontworpen logo’s en huisstijlen tegenkomen. Drogisterij Troost, AW accountants, basisschool het Park in Brummen, Lomar Sportvilla in Dieren, Brummen Energie, regiobank IJsselborg Hendriks. Het zijn slechts een paar voorbeelden van het vele werk dat de creatieve Brummense heeft gemaakt.

Natuurlijk doet ze meer dan huisstijlen ontwerpen. Brochures, foldermateriaal, advertenties, websites, bewegwijzeringsborden, vlaggen, drukwerk als visitekaartjes, briefpapier, mappen…. Je kunt het zo gek niet bedenken, of Sandra maakt het. In 2009 begon ze haar eigen grafisch ontwerpbureau. Daarvoor werkte ze jarenlang als hoofd-vormgeefster bij een reclamebedrijf in Doetinchem en later bij een drukkerij in Eerbeek. “Als meisje van zeven stuurde mijn moeder me al naar een tekenschooltje. Ik moet mijn creativiteit kwijt, dat heeft er altijd ingezeten.”

Die creativiteit zet Sandra niet alleen commercieel in. Behalve voor haar vele opdrachtgevers, maakt zij zich ook sterk voor veel (lokale) bijzondere projecten. Vanaf jaar één maakte ze alle grafische uitingen voor het Pinksterfestival Brummen, vorig jaar was ze verantwoordelijk voor alles rondom de Giro d’Italia die door onze omgeving kwam en recent nog organiseerde ze samen met een aantal anderen de Lock me Up actie van Free a Girl in Brummen. “Voor mij is het eigenlijk heel normaal dat ik ook dat soort dingen doe. Hoofdzaak is dat ik doe wat ik leuk vind. En ik word er blij van als ik andere mensen blij kan maken. Het voelt elke keer weer goed wanneer het gelukt is iemands gedachten en ideeën uit te werken tot een beeld waar een opdrachtgever enthousiast van wordt en trots op is. Daar krijg ik een goed gevoel van. Ik ben van nature een blij persoon en dat breng ik graag op anderen over.”

Sandra is te typeren als een echt mensenmens, dat graag wat voor een ander doet. “Ik zet me met alle liefde in voor projecten als Free a Girl. En ik vind het oprecht leuk om bijvoorbeeld startende ondernemers te helpen. Bijna tien jaar geleden zat ik zelf ook in die positie. Ik begon in een slaapkamertje thuis, maar twee jaar later had ik al een kantoor. Dat ging eigenlijk vanzelf. Ik stap makkelijk op mensen af, zit vol energie. Maar bovenal denk ik, dat het zo lekker gaat omdat ik altijd mezelf blijf. En hoop dat anderen mensen dat ook zijn.”

Sandra is getrouwd en heeft twee dochters. De zorg voor het huishouden en de kinderen deelt ze volkomen gelijkwaardig met haar man. Vanzelfsprekend, vindt ze zelf. “Voor ons is dat heel normaal, maar ik ben me ervan bewust dat dat niet voor iedereen geldt. Ik hoop aan mijn dochters, maar eigenlijk aan iedereen mee te geven: doe gewoon je ding en wees authentiek. Dat ben ik ook en ik hoop dat andere mensen dat ook zo ervaren. Het zou mooi zijn als iedereen zichzelf is”