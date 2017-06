Nieuwe kantoor Assink Makelaars feestelijk geopend

VELP - Na drie maanden intensief verbouwen Assink NVM Makelaars officieel de deuren van haar nieuwe kantoor in Velp. Een feestelijke gelegenheid waar veel nieuwsgierige klanten en (zakelijke) buren een kijkje kwamen nemen. Van de voormalige kledingzaak is niets meer te herkennen. Het kantoor heeft een hele nieuwe indeling en look.

“Wij zijn heel erg trots op deze mijlpaal! Ons nieuwe kantoor betekent niet alleen een frisse, nieuwe werkplek, maar staat ook symbool voor onze vernieuwde aanpak”, aldus eigenaren Dick en José Wunderink. “We gaan voor een eigentijdse, klant- en pandgerichte aanpak. We willen echt maatwerk gaan leveren. Daarom hebben wij ervoor gekozen ons lidmaatschap bij franchisegever ERA op te zeggen en onze eigen koers te gaan varen. We kijken er naar uit om onze klanten de komende jaren vanuit ons nieuwe kantoor met enthousiasme van dienst te zijn!”