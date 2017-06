Drukke periode voor Drumfanfare OLTO

LOENEN –Jaren geleden was het normaal dat in de dorpen en steden een harmonie, fanfareorkest, een tamboerkorps, malletband of drumfanfare door de straten marcheerde. Bij sommige verenigingen liep er dan zelfs ook nog een majorettepeloton voorop.

Dit beeld is helaas, door te weinig leden, bij veel verenigingen verdwenen en vaak musiceert er alleen nog een harmonie of fanfareorkest.

Bij de muziekvereniging OLTO uit Loenen is dit gelukkig nog niet het geval en is er naast een Harmonie en opleidingsorkest ook nog een goed functionerende Drumfanfare. Deze Drumfanfare heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een veelzijdig orkest. De muzikanten spelen niet alleen marsmuziek op straat, maar begeleiden ook regelmatig kerkdiensten en laten zich ook niet onbetuigd tijdens concerten.

Deze muzikanten gaan een drukke periode tegemoet. Op woensdagavond 7 juni zijn een aantal leden te beluisteren in het radioprogramma De Vereniging, van RTV – Apeldoorn. Vervolgens houden zij op woensdagavond 14 juni een open repetitie voor belangstellenden. Een Vaderdag-pleinconcert bij Dorpscentrum De Brink staat ook op het programma voor zondag 18 juni, aanvang 14.00 uur. Het verenigingsjaar wordt samen met het Harmonie- en Opleidingsorkest afgesloten met een zomerconcert op zondagmiddag 2 juli bij de zorgboerderij De Grootte Modderkolk in Loenen, aanvang: 15.00 uur.

Uit al deze activiteiten blijkt het korps een veelzijdige Drumfanfare te zijn die veel en vaak van zich laat horen. Veel Loenenaren vinden het zeker de moeite waard om tot in lengte van jaren te blijven voortbestaan.