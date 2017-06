Brand in voormalig schoolgebouw

EERBEEK - In een voormalig schoolgebouw aan de Offenbachstraat in Eerbeek is zondagavond een brand uitgebroken. Het pand staat momenteel leeg. De brand werd omstreeks 21.00 uur ontdekt, waarna de brandweer werd gealarmeerd. De politie heeft de omgeving met linten afgezet zodat brandweermensen hun werk kunnen doen.

Volgens de brandweer was het een felle brand die goed warm was. Er is in een hoekje in het gebouw brand gesticht. De politie heeft meerdere mensen gehoord. Volgens omstanders zou er vijf jongens er snel vandoor zijn gegaan. Het pand zal eerdaags gesloopt worden. De politie doet onderzoek. Er raakte niemand gewond. Wegens het warme weer raakte de brandweermannen bezweet en werden daardoor buiten opgevangen met flesjes water. - Foto Martin Heitink.