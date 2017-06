Mooi herinneringsbijeenkomst

RHEDEN - Afgelopen zaterdag werden op de Buitenplaats van begraafplaats Heiderust herinneringen opgehaald. Door herinneringen te delen, worden gedachten aan een overleden dierbare levend gehouden.



De herinneringsbijeenkomst werd bezocht door ongeveer 90 nabestaanden. Indrukwekkend, mede doordat men midden in de natuur zat. Namen van overledenen werden genoemd, waarna de belangstellenden een bloem in het gezamenlijk te maken bloemstuk mochten steken. Dit bloemstuk staat nu op de algemene herinneringsplek op Heiderust. Het Rhedens Fanfare Corps zorgde voor de muzikale omlijsting en spreker Jan-Martin Berghuis ving de aandacht van de bezoekers met een mooi en voor alle aanwezigen herkenbaar verhaal. Na afloop werd nagepraat onder het genot van een hapje en drankje, aangeboden door Sandton Hotel De Roskam. De organisatie van deze jaarlijks terugkerende bijeenkomst was in handen van Iris & de Mol Uitvaartverzorging en het team Begraafplaatsen Rheden-Dieren.