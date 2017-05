Gemeente per 1 augustus via WhatsApp bereikbaar

DE STEEG - In januari en februari heeft de gemeente Rheden weer een onderzoek gedaan via het inwonerspanel Rheden Spreekt. Dit keer gingen de vragen over de dienstverlening van de gemeente. Omdat bijna een derde van de respondenten aangaf dat het fijn zou zijn als de gemeente ook via WhatsApp bereikbaar zou zijn, voert Rheden dit per 1 augustus in.

820 Van de 1.220 panelleden hebben meegedaan. Dat is een respons van 67 procent. Van alle respondenten nam 61 procent de afgelopen twaalf maanden zelf contact op met de gemeente voor een product, dienst, vraag of probleem. Het liefst nemen inwoners contact op via de telefoon, gevolgd door de website, bezoek aan gemeentehuis of servicecentrum en per e-mail. Van alle respondenten geeft 28 procent aan via WhatsApp contact op te willen nemen met de gemeente. De respondenten geven de dienstverlening van de gemeente gemiddeld een 7,5.

De uitkomsten van deze enquête leiden tot een aantal veranderingen of verbeteringen. Zo wordt per 1 augustus WhatsApp ingevoerd om de dienstverlening nog verder uit te breiden. Uiterlijk op 1 januari 2018 worden de openingstijden aangepast zodat deze beter aansluiten bij de wensen van de inwoners. In 2019 wil Rheden een acht scoren voor zijn dienstverlening per e-mail. Hiervoor stelt de gemeente een onderzoek in waarin wordt onderzocht waar de knelpunten liggen en hoe deze op te lossen. Ook de dienstverlening per telefoon wil Rheden nog verder verbeteren. Dit willen zij bereiken door bellers maar één keer het verhaal te laten vertellen, ook al worden ze doorverbonden.

Het digitale inwonerpanel Rheden Spreekt is een groep inwoners waaraan de gemeente regelmatig vragen stelt over onderwerpen en thema’s die spelen binnen de gemeente. Door het geven van een mening kan de gemeente de beste keuzes maken. Om het inwonerpanel nog verder te optimaliseren en de representativiteit verder te verbeteren, is de gemeente op zoek naar panelleden in de leeftijdscategorieën van 16 tot 29 jaar en inwoners ouder dan 79 jaar. Aanmelden kan via www.rhedenspreekt.nl