Gratis Moederdagconcert Eendracht in Muziektent

EERBEEK - Speciaal voor alle moeders, geeft Eendracht komende zondag 14 mei ’s ochtends vanaf 11.00 uur een koffieconcert in Eerbeek. Voor de muziektent tegenover De Korenmolen zal het LEGO-orkest het concert beginnen met nummers zoals On wings of liberty, Fascinating drums en een medley van Doe Maar.

Het orkest is één van de twee opleidingsorkesten van de muziekvereniging waarbinnen Leerlingen en Gevorderde muzikanten (LEGO) samen steeds beter muziek leren maken. Dit onder leiding van de jonge dirigent Paul van Dalen die het orkest alweer een jaar onder zijn hoede heeft.

De tweede helft van het concert zal voor rekening komen van het fanfareorkest onder leiding van ad interim dirigent Gerd Wensink. Vooral lichte en swingende nummers zullen de muzikanten laten horen. Het publiek gaat een ontspannen muzikale ochtend tegemoet.

De vriendenclub van Eendracht zorgt traditioneel voor koffie, thee en fris. Toegang gratis.