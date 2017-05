Concert De Eendracht Hummelo en Reünisten Matrozenkapel

HUMMELO - Op zaterdagmiddag 13 mei geeft Muziekvereniging De Eendracht uit Hummelo, in samenwerking met de Reünisten Matrozen Kapel der Koninklijke Marine, een zeer bijzonder en uniek openluchtconcert. Het zal gehouden worden op het plein bij FF naar Steef in Hummelo, aanvang 15.00 uur.

Door de Koninklijke Marine zijn kort na de Tweede Wereldoorlog drie Matrozenkapellen opgericht op de volgende plaatsen: het Marine Opleidingskamp Hilversum, het Marine Vliegkamp Valkenburg en het Wachtschip Willemsoord te Den Helder.

Een en ander om een aantal taken van de Marinierskapel der Koninklijke Marine over te nemen, omdat deze toen onmogelijk aan alle vragen voor optredens kon voldoen. Deze Matrozenkapellen werden samengesteld uit bij de Koninklijke Marine dienende muzikanten en stonden onder leiding van een beroepsmuzikant van de Marinierskapel der Koninklijke Marine.

In 2001 is een reünie gehouden door oud-leden van de Matrozenkapel van het Marine opleidingskamp te Hilversum (opgericht in 1948 en opgeheven in 1976). Door de nog actief musicerende deelnemers aan deze reünie is toen een muziekkapel gevormd om deze reünie muzikaal op te luisteren. Het werd zo’n succes, dat werd besloten te proberen deze kapel aan te vullen en uit te breiden met oud-muzikanten van de twee andere Matrozenkapellen, alsmede die van de in de vijftiger jaren opgerichte Kapel van de Marinekazerne te Biak (voormalig Nederlands Nieuw Guinea).

Het resultaat: op 28 september 2002 werd de Reünisten Matrozenkapel opgericht. Leden van deze Kapel dragen het onderofficiers uniform van de Koninklijke Marine. De Kapelleden komen uit alle windstreken van Nederland. De Reünisten Matrozenkapel staat onder muzikale leiding van de adjudant muzikant b.d. der Marinierskapel Edwin Musquetier, die tevens alle door de Reünisten Matrozenkapel te spelen muziek arrangeert.

De toegang is gratis, bij mindere weersomstandigheden zal het concert binnen doorgang vinden.