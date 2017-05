Green Team strijdt voor podiumplek

VELP – Green Team Twente, met Velps teamlid Fabian van Hummel in de gelederen, onthulde laatst de nieuwe waterstofauto H2∞ (‘H2INFINITY’). Hiermee mikt het team op een podiumplek tijdens de Shell Eco Marathon, de grootste Europese duurzaamheidsrace in Londen van 25 tot en met 28 mei. Het Twentse studententeam wil 1 op 1000 rijden en daarmee de derde plek van vorig jaar minimaal evenaren. In totaal doen 200 teams mee. Slechts vijf teams strijden mee in de categorie van Green Team Twente, de Urban Concept waterstofklasse. “De moeilijkste categorie omdat het een combinatie is van waterstof en elektrisch en het ook nog aan heel veel eisen moet voldoen”, aldus Fabian.



Fabian is derdejaars student Electrical Engineering aan de Universiteit Twente. Hij wil graag naast zijn studie meehelpen aan een innovatief project waar hij ook nog eens veel kennis kan opdoen. “Green Team Twente biedt mij de kans om theoretische kennis die je hebt opgedaan bij je studie toe te passen in praktijk maar waar je jezelf ook op allerlei andere vlakken kan verbreden.” Fabian heeft zich dit jaar bezig gehouden met het elektronica gedeelte. “Het zou supertof zijn om na dit jaar een steentje te hebben kunnen bijdragen aan het verder verbeteren van de zuinigheid van de waterstof auto.”

“Tijdens de race is het de bedoeling zo zuinig mogelijk te rijden. Zuinig rijden lukt doorgaans door langzaam te rijden. Maar aan de wedstrijd zit een tijdslimiet waardoor het aankomt op goed timen. Tijdens de race wordt de bestuurder aangestuurd door één persoon van ons team. Onderweg zullen er vast onderdelen kapot gaan en dan is het aan ons om het op te lossen”. Het Green Tem, bestaande uit twintig personen, gaat voor een mooie podiumplaats tijdens deze één van ’s werelds meest uitdagende en grootste studentenwedstrijden op het gebied van innovatie, technologie en duurzaamheid.