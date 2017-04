Halls Lenteconcert Koor en K4

HALL - De Kerk in Hall was zondag 2 april weer fraai met lentebloesem versierd en het publiek kon er genieten van een gevarieerd zangprogramma, uitgevoerd door Gemengde Zangvereniging De Eendracht Hall. Onder leiding van dirigent Wim Riefel werden onder meer nummers van Kraft, Bortniansky en Mendelsshohn ten gehore gebracht. De pianobegeleiding werd verzorgd door Judy Riefel.

Als muzikaal intermezzo trad dit jaar het Kwartet K4 op. Het kwartet bestaat uit Francien Karsten en Geerten Kooi op viool, Kees Koerts op altviool en Piet Kwant op cello en zij treden regelmatig op in diverse plaatsen in Nederland. Een der musici woont en werkt in Hall; hij bouwt violen en geeft les. De toehoorders werden getrakteerd op de vier delen van het prachtige Opus 74, nr. 1 in C groot van Joseph Haydn. Het concert werd besloten door koor en kwartet die samen een werk van Von Gluck ten gehore brachten. Na afloop werd er nog gezellig nagepraat onder het genot van een kopje thee of koffie.