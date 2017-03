DIEREN - De paddentrek is volop bezig. Stan en Lucas Westra uit Dieren zijn vrijwilligers van het eerste uur. Samen met andere vrijwilligers lopen ze de emmers na die langs drukken wegen zijn ingegraven. Via een scherm vallen de kikkers in de emmer voor ze de weg met alle gevaar moeten oversteken. Stan en Lucas halen deze zondagmorgen samen met hun vader de padden uit de emmer aan de Harderwijkerweg Dieren, en zetten ze daarna veilig over op een veilige plek. - foto: Martin de Jongh