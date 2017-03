David wint op schaakbord weer van Goliath

BEEKBERGEN - Het is het seizoen van verrassingen. Voetbaldwerg Go Ahead verslaat het machtige Feijenoord. En ook in de schaakwereld bleek een koploper niet bestand tegen het geweld van een degradatiekandidaat. Men oordele: VDS uit Beekbergen moest het opnemen tegen haar laagstaande buur, Schaakclub Voorst.

Voorst liet geen spaan van VDS heel. Vijf remises was alles wat de koploper wist te bereiken, drie vette nederlagen bepaalden de eindstand op 2½-5½.

Koploper af. Drie teams, waaronder VDS hebben nu 10 matchpunten. SMB uit Nijmegen leidt met een half bordpunt voorsprong, maar heeft veruit het gemakkelijkst programma

En Voorst? Nog niet helemaal buiten gevaar, maar zo spelend hebben ze niets meer te vrezen.