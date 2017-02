Smurfit Kappa Loenen gaat uitbreiden

LOENEN – De Dorpsraad Loenen en de buren van de Voorsterweg, zijn door de directie van Smurfit Kappa op het bedrijf uitgenodigd om kennis te nemen van de uitbreidingsplannen bij deze vestiging van het verpakkingsconcern.

Voorafgaand aan de presentatie kregen de bezoekers een rondleiding door de fabriek. Men verwachtte hier veel drukte en kabaal, maar het gezelschap werd verrast door een heel ander beeld. Aan grote geoliede machines wordt op een uiterst veilige manier grote aantallen verpakkingen geproduceerd.

Met trots werd verteld dat Smurfit Kappa een wereldleider is op het gebied van ontwerp, productie en levering van verpakkingen op basis van papier. Een van de belangrijkste vestigingen van het concern is De Achterste Molen aan de Voorsterweg in Loenen.

Tijdens de presentatie werd duidelijk dat uitbreiding noodzakelijk is om in de toekomst rendabel te kunnen blijven produceren in Loenen en hiermee dus de werk gelegenheid van zowel de medewerkers van Smurfit Kappa als de medewerkers van Transportbedrijf Thomassen, die verantwoordelijk zijn voor het vervoer, te kunnen behouden. Het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan is ingediend bij de gemeente Apeldoorn. Als hierop positief is beslist worden er vervolgstappen ondernomen.