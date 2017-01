Vutters van voetbalclub winnen Bronckhorster vrijwilligersprijs

BRONCKHORST - De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bronckhorst in het gemeentehuis in Hengelo was met ruim 300 bezoekers druk bezocht. Zoals ieder jaar zijn verschillende kampioenen uit de gemeente gehuldigd. Ook werd de Vrijwilliger van het jaar 2016 bekend.

Een jury boog zich over de inzendingen, selecteerde de genomineerden en koos de winnaar. Deze eer viel dit keer toe aan de Vutters van voetbalvereniging Zelhem. Dit is een groep van ongeveer 10 vrijwilligers, met een gemiddelde leeftijd van 70 jaar, die de handen uit de mouwen steekt. Door hun tomeloze inzet ligt de voetbalaccommodatie er fantastisch bij. Eén van de andere twee genomineerden was Stichting Hulpdienst Hengelo en Keijenborg. In het jubileumjaar 2016 van de stichting, waarin ze 40 jaar bestaan, is het goed om deze vrijwilligers eens in het zonnetje te zetten. De andere genomineerde was Buurtbusvereniging Wichmond-Vierakker.

Daarnaast was er ook dit jaar weer een publieksprijs te vergeven. Via de facebookpagina van de gemeente konden inwoners laten weten wie volgens hen de titel ‘Vrijwilliger van het jaar 2016’ verdiende. De Vutters van V.V. Zelhem kregen de meeste likes en zij ontvingen dus, naast de titel, dus ook de publieksprijs. De prijs is een bronzen haasje van kunstenares Martine van Zwieten uit Hengelo.